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24. 01. 2019

Минжилкомхоз: расширение списка работ при капремонте не повлияет на тариф

Источник фото: Telegraf.by

Отчисления населения покрывают всего лишь треть затрат на проведение капитального ремонта жилых домов. Однако расширение перечня осуществляемых работ при капремонте не отразится на размере взносов и, соответственно, на жировках, обещают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

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На пресс-конференции в четверг, 24 января, начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко заявил, что отчисления граждан покрывают примерно треть затрат на капремонт, но тариф пока повышаться не будет. 
 
Сегодня начало действовать постановление правительства №39 от 21.01.2019 года, в соответствии с которым перечень проводимых работ при капремонте расширен. В него включили работы по ремонту и устройству систем дымоудаления, а также по переходу от печного или газового индивидуального отопления и горячего водоснабжения на электрическое. Также при капремонте можно будет также устанавливать приборы  дистанционного съема показаний со счетчиков газа и воды, а также терморегуляторы на отопительных приборах.
 
Важное новшество – теперь собственники квартир могут участвовать в принятии решения о выполнении конкретных работ при капремонте, пишет БелТА. До его проведения будет организовываться общее собрание, на котором будет обсуждать этот вопрос. Также установлено, что при капремонте домов будет возможность выполнять одновременно и тепловую модернизацию.

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