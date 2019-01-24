Минжилкомхоз: расширение списка работ при капремонте не повлияет на тариф

Отчисления населения покрывают всего лишь треть затрат на проведение капитального ремонта жилых домов. Однако расширение перечня осуществляемых работ при капремонте не отразится на размере взносов и, соответственно, на жировках, обещают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

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На пресс-конференции в четверг, 24 января, начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко заявил, что отчисления граждан покрывают примерно треть затрат на капремонт, но тариф пока повышаться не будет.

Сегодня начало действовать постановление правительства №39 от 21.01.2019 года, в соответствии с которым перечень проводимых работ при капремонте расширен. В него включили работы по ремонту и устройству систем дымоудаления, а также по переходу от печного или газового индивидуального отопления и горячего водоснабжения на электрическое. Также при капремонте можно будет также устанавливать приборы дистанционного съема показаний со счетчиков газа и воды, а также терморегуляторы на отопительных приборах.

Важное новшество – теперь собственники квартир могут участвовать в принятии решения о выполнении конкретных работ при капремонте, пишет БелТА . До его проведения будет организовываться общее собрание, на котором будет обсуждать этот вопрос. Также установлено, что при капремонте домов будет возможность выполнять одновременно и тепловую модернизацию.