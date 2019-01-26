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26. 01. 2019

В субботу в Беларуси ожидается снег и до 10 градусов мороза

В субботу, 26 января, в Беларуси будет идти снег, а термометр покажет 4-10 градусов ниже нуля, сообщают белорусские синоптики.

По данным Белгидромета, сегодня в большинстве районов Беларуси пройдет снег, местами по юго-востоку - сильный снег. Ветер южного направления, слабый до умеренного. На дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха в середине дня будет колебаться от 4 до 10 градусов мороза.
 
В Минске в субботу ожидается небольшой кратковременный снег,  температура воздуха дней составит 6-8 градусов со знаком минус, вечером –8-10.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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