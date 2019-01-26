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26. 01. 2019

Кредитование госпрограмм в 2019 году уменьшится на треть - Нацбанк

Кредитование государственных программ и мероприятий в 2019 году сокращается на 35,5% по сравнению с прошлым годом: оно составит 800 миллионов рублей. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица.

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На расширенном заседании правлении Нацбанка Сергей Калечиц представил доклад об итогах обеспечения монетарной стабильности и развитии финансового рынка за 2018 год и задачи на 2019-й. Документ был опубликован на сайте регулятора.
 
В нем отмечается, что объем кредитования экономики белорусскими банками и Банком развития увеличился на 15,7% (в рублях - на 20%). Это обусловлено уровнем деловой и инвестиционной активности в стране. 
 
Внедрение механизмов финансирования строительства жилья с господдержкой, при которых банки предоставляют кредиты на рыночных условиях, а люди получают от государства субсидии, способствует сокращению директивного кредитования экономики. Этот процесс происходил и в прошлом году. По данным на 1 декабря, удельный вес задолженности по кредитам в рамках госпрограмм снизился на 4,5% и составил 31,2%. 
 
При этом объем кредитования в рамках государственных программ и мероприятий сократился. На 2019 год запланировано кредитование госпрограмм на общую сумму 800 миллионов рублей. Это примерно на треть (35,5%) меньше, чем было в 2018 году.

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