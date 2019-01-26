Самодурова победила на ЧЕ по фигурному катанию, Загитова стала второй

26 января в Минске стало известно имя новой чемпионки Европы по фигурному катанию. Почетный титул достался россиянке Софье Самодуровой, которой удалось обойти свою соотечественницу, олимпийскую чемпионку Пхенчхана Алину Загитову.
16-летняя дебютантка чемпионата Европы набрала по итогам двух программ 213, 84 балла, тогда как Алина Загитова - 198,34 балла. Бронзовая медаль досталась молодой фигуристке из Финляндии Вивеке Линдфорс, выступление которой оценили в 194,40 балла.
После короткой программы лидером была Алина Загитова, на втором месте - Софья Самодурова, третьей шла швейцарка Алексия Паганини. Но во время выступления в произвольной программе и олимпийская чемпионка допустила несколько ошибок и стала лишь четвертой.
Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию завершатся соревнования в мужском одиночном катании, а завтра на «Минск-Арене» состоится заключительное шоу.
Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.