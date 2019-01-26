Самодурова победила на ЧЕ по фигурному катанию, Загитова стала второй

26 января в Минске стало известно имя новой чемпионки Европы по фигурному катанию. Почетный титул достался россиянке Софье Самодуровой, которой удалось обойти свою соотечественницу, олимпийскую чемпионку Пхенчхана Алину Загитову.

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16-летняя дебютантка чемпионата Европы набрала по итогам двух программ 213, 84 балла, тогда как Алина Загитова - 198,34 балла. Бронзовая медаль досталась молодой фигуристке из Финляндии Вивеке Линдфорс, выступление которой оценили в 194,40 балла.

Алина Загитова (2-е место), Софья Самодурова (1-е место) и Вивека Линдфорс (3-е место)

После короткой программы лидером была Алина Загитова, на втором месте - Софья Самодурова, третьей шла швейцарка Алексия Паганини. Но во время выступления в произвольной программе и олимпийская чемпионка допустила несколько ошибок и стала лишь четвертой.

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию завершатся соревнования в мужском одиночном катании, а завтра на «Минск-Арене» состоится заключительное шоу.