Огромная крыса бегала по залу гродненской пиццерии

В гродненской пиццерии огромная крыса бегала под столами, за которыми сидели ничего не подозревающие посетители. Официанты даже не пытались прогнать непрошеного гостя.

Инцидент произошел 18 января в пиццерии на улице Советской в Гродно, пишет местный портал Newgrodno.by . Крыса без какого-либо страха перемещалась по залу кафе, бегая под столами и стульями. Внимательные гости заведения заметили грызуна и стали снимать его на камеру телефона. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что официанты даже не пытались прогнать крысу восвояси. На следующий день в пиццерию пригласили службу дезинфекции для санитарной обработки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby