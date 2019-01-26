Огромная крыса бегала по залу гродненской пиццерии

В гродненской пиццерии огромная крыса бегала под столами, за которыми сидели ничего не подозревающие посетители. Официанты даже не пытались прогнать непрошеного гостя.
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В гродненской пиццерии огромная крыса бегала под столами, за которыми сидели ничего не подозревающие посетители. Официанты даже не пытались прогнать непрошеного гостя.
Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.