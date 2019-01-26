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26. 01. 2019

Лопнувшее колесо БЕЛАЗа убило двух рабочих под Новосибирском

Фото: vk.com/act54

На угольном разрезе «Восточный» в Новосибирской области России из-за лопнувшего колеса карьерного самосвала БЕЛАЗ погибли два человека. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе администрации Искитимского района.

Трагический случай произошел во второй половине дня 24 января. На промплощадке разреза «Восточный» двое рабочих меняли колесо БЕЛАЗА, как внезапно произошел взрыв. Один мужчина погиб сразу, второго доставили в реанимацию Искитимской городской больницы, но врачам не удалось его спасти.
 
Оперативные службы выясняют причины происшедшего, сообщили в администрации.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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