Лопнувшее колесо БЕЛАЗа убило двух рабочих под Новосибирском

На угольном разрезе «Восточный» в Новосибирской области России из-за лопнувшего колеса карьерного самосвала БЕЛАЗ погибли два человека. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе администрации Искитимского района.
Трагический случай произошел во второй половине дня 24 января. На промплощадке разреза «Восточный» двое рабочих меняли колесо БЕЛАЗА, как внезапно произошел взрыв. Один мужчина погиб сразу, второго доставили в реанимацию Искитимской городской больницы, но врачам не удалось его спасти.
Оперативные службы выясняют причины происшедшего, сообщили в администрации.