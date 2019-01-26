В 2019 году в Смолевичах планируют построить 11 многоквартирных домов

В 2019 году в Смолевичах планируют построить 11 многоквартирных жилых домов, школу, детский сад и торгово-развлекательный центр. Главный архитектор Минской области выступил с предложением, чтобы деньги на развитие городов-спутников, в том числе Смолевичей, выделяла столица.

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В эфире телеканала «Беларусь 1» зампред Комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома Вадим Николаенко предложил увеличить за счет финансового участия Минска бюджет на строительство инфраструктуры в городе-спутнике Смолевичах. От комфорта и возможностей таких городов зависит привлечение людей и разгрузка столицы.

Вадим Николаенко отметил, что люди, которые будут строить жилье в Смолевичах, - это минчане, которые стоят на очереди за жильем по месту жительства. «Поскольку развиваем города-спутники для решения жилищной проблемы жителей Минска, то здесь однозначно необходимо подключаться Минску и вкладываться в это», - считает он.