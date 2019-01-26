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26. 01. 2019

Житель Лиды пострадал при тушении загоревшейся в гараже машины

Житель Лиды получил ожоги, пытаясь потушить пожар в своем гараже с автомобилем внутри. Об этом сегодня сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 25 января в гараже на улице Красноармейской в Лиде произошел пожар. Как установили впоследствии работники МЧС, к нему привело короткое замыкание электропроводки в блоке розжига передней правой фары автомобиля «Опель» 2006 года выпуска.
 
Пожар повредил стены и имущество в гараже, а также машину. Хозяин гаража потушил пожар еще до приезда спасателей и получил при этом ожоги кистей рук и передней поверхности бедер второй-третьей степени (3% тела). Пострадавшего положили в больницу.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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