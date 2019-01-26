Житель Лиды пострадал при тушении загоревшейся в гараже машины

Житель Лиды получил ожоги, пытаясь потушить пожар в своем гараже с автомобилем внутри. Об этом сегодня сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
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Житель Лиды получил ожоги, пытаясь потушить пожар в своем гараже с автомобилем внутри. Об этом сегодня сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.