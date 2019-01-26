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26. 01. 2019

Мингорисполком расширил список мест для массовых мероприятий

Список мест для проведения массовых мероприятий в Минске пополнили три новые площадки. Соответствующее решение Мингорисполкома было опубликовано в субботу, 26 января, на Национальном правовом портале, сообщает Телеграф.

Согласно решению Минского городового исполнительного комитета №5306 от 28.12.2018 года, в столице появились новые места, где разрешено проводить массовые мероприятия. Теперь это можно делать на площадке возле входа в парк имени Грековой, в сквере Жукова в границах ул. Железнодорожная – Минина и в Тучинском сквере в границах ул. Харьковская – Верещагина - Берута.
 
Эти площадки добавились к действующим местам для постоянного проведения массовых мероприятий: центральной сценической площадке в парке Дружбы народов, площадке возле фонтана в Киевском сквере и летнем театре парка культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября.
 
Решение Мингорисполкома уже вступило в силу.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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