Мингорисполком расширил список мест для массовых мероприятий

Список мест для проведения массовых мероприятий в Минске пополнили три новые площадки. Соответствующее решение Мингорисполкома было опубликовано в субботу, 26 января, на Национальном правовом портале, сообщает Телеграф.
Согласно решению
Минского городового исполнительного комитета №5306 от 28.12.2018 года, в столице появились новые места, где разрешено проводить массовые мероприятия. Теперь это можно делать на площадке возле входа в парк имени Грековой, в сквере Жукова в границах ул. Железнодорожная – Минина и в Тучинском сквере в границах ул. Харьковская – Верещагина - Берута.
Эти площадки добавились к действующим местам для постоянного проведения массовых мероприятий: центральной сценической площадке в парке Дружбы народов, площадке возле фонтана в Киевском сквере и летнем театре парка культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября.
Решение Мингорисполкома уже вступило в силу.