На трассе под Ивацевичами перевернулась маршрутка, ехавшая в Минск

Вечером 25 января на трассе Р6 в Ивацевичском районе перевернулось маршрутное такси, которое ехало по маршруту Пинск – Минск. Пострадала пассажирка.

смотрите также Лопнувшее колесо БЕЛАЗа убило двух рабочих под Новосибирском

Сообщение о ДТП с участием маршрутки Пинск-Минск на трассе Ивацевичи - Пинск – Столин возле агрогородка Вулька-Обровская поступило в ГАИ в 19-40. Водитель не сумел удержать микроавтобус «Фольксваген» на дороге, в результате чего он вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

Пассажирка, 45-летняя жительница Минска, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга была госпитализирована в Ивацевичскую центральную районную больницу.

Предварительно установлено, что водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, отметили в УВД Брестского облисполкома.