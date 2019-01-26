На трассе под Ивацевичами перевернулась маршрутка, ехавшая в Минск

Вечером 25 января на трассе Р6 в Ивацевичском районе перевернулось маршрутное такси, которое ехало по маршруту Пинск – Минск. Пострадала пассажирка.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
Вечером 25 января на трассе Р6 в Ивацевичском районе перевернулось маршрутное такси, которое ехало по маршруту Пинск – Минск. Пострадала пассажирка.
Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.