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26. 01. 2019

На трассе под Ивацевичами перевернулась маршрутка, ехавшая в Минск

Фото: vk.com/cpbelarus

Вечером 25 января на трассе Р6 в Ивацевичском районе перевернулось маршрутное такси, которое ехало по маршруту Пинск – Минск. Пострадала пассажирка.

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Сообщение о ДТП с участием маршрутки Пинск-Минск на трассе Ивацевичи - Пинск – Столин возле агрогородка Вулька-Обровская поступило в ГАИ в 19-40. Водитель не сумел удержать микроавтобус «Фольксваген» на дороге, в результате чего он вылетел в кювет и опрокинулся на бок.
 
Пассажирка, 45-летняя жительница Минска, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга была госпитализирована в Ивацевичскую центральную районную больницу. 
 
Предварительно установлено, что водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, отметили в УВД Брестского облисполкома.

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