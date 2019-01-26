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26. 01. 2019

С 1 февраля в Беларуси повысят БПМ и пособия на детей

Источник фото: Telegraf.by

С 1 февраля в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, а вслед за ним - единовременные пособия при рождении детей. Также увеличатся выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

С 1 февраля по 30 апреля бюджет прожиточного минимума в Беларуси будет составлять 216 рублей 90 копеек. Вместе с ним вырастут размеры пособий при рождении детей и по уходу за ними.
 
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится до 2169 рублей, при рождении второго и последующих детей – до 3036,6 рубля. Женщинам, которые стали на учет до 12-недельного срока беременности, выплатят 216,9 рубля.
 
На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
 
  • на детей, кроме ребенка-инвалида - 108,45 руб. в месяц;
  • на ребенка-инвалида - 151,83 руб. в месяц;
  • на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 108,45 руб. в месяц;
  • по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1-2 cтепень) - 216,90 руб. в месяц;
  • от 3до18лет (3-4степень утраты здоровья) - 260,28 руб. в месяц;
  • на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ - 151,83 руб. в месяц.
 
Также со следующего месяца повышаются пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В зависимости от вида пособия выплаты увеличатся на 33-42 рубля. Пособие на первого ребенка в семье будет составлять 362 рубля 46 копеек, на  второго и последующих – 414 рублей 24 копейки. 
 
Пособие на ребенка-инвалида до 3 лет увеличится до 466 рублей 2 копейки в месяц.

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