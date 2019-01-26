В 2019 году на продажу выставят акции «Гомельмаша» и еще 22 предприятий

В 2019 году власти Беларуси выставят на продажу акции 23 государственных предприятий, в том числе БАТЭ, «Горизонта» и «Гомсельмаша». Перечень ОАО для проведения работ по приватизации был утвержден Госкомитетом по имуществу, сообщает Telegraf.by.

В данный перечень входят 23 акционерных общества. Акции 8 ОАО будут продавать на аукционе в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, остальные планируется реализовать по конкурсу, уточнили в Государственном комитете по имуществу.

В 2019 году в Беларуси могут быть приватизированы такие предприятия, как «Горизонт», «Гомсельмаш», «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», Минский завод отопительного оборудования, Гомельский завод измерительных приборов, Барановичский завод станкопринадлежностей и другие. Также в комитете не исключают возможности продажи акций ОАО «КУПАЛИНКА», если соответствующее предложение поступят от «Беллегпрома».

Победители конкурсов будут обязаны соблюсти определенные условия, разработанные отраслевыми министерствами и концернами. В большинстве случаев это привлечение инвестиций для модернизации и развития производства, сохранение численности работающих и профиля деятельности.

Например, государство планирует продать 49,9% пакета акций «Гомсельмаша» и сохранить в своей собственности 50% +1 акцию. Условием продажи акция ведущего в стране сельскохозяйственного производителя является реализации инвестпроекта с объемом инвестиций в основной капитал не менее 500 млн долларов.

Инвестор должен занимать ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники и сможет обеспечить прибыльную работу белорусского завода, расширив рынки сбыта и увеличив объемы производства и реализации продукции.