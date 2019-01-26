Из-за непогоды в Москве «Аэрофлот» отменил четыре рейса с Минском

В связи со снегопадом, который обрушился на Москву, авиакомпания «Аэрофлот» отменила или перенесла на более поздний срок более 130 авиарейсов, в том числе вечерние рейсы между Москвой и Минском. В Шереметьево, что вылеты, которые не были отменены, могут задерживаться на несколько часов.

26 и 27 января не состоятся вечерние рейсы из Минска в Шереметьево и обратно, предупреждают в «Аэрофлоте». Они говорят, что пассажиры смогут узнать заранее об изменениях в расписании полетов, а тех, кто прибудет на регистрацию, обеспечат всем необходимым.

Сегодня самолет «Аэрофлота» должен был вылететь из Минска в Москву в 17:35 и отправиться обратно в 19:05. Из-за непогоды рейс SU1832 отменили. А 27 января авиаперевозчик не выполнит рейсы SU1842 (вылет из Москвы в 15:15) и SU1843 (вылет из Минска в 17:54).

Об изменении в расписании российской авиакомпании 26 и 27 января можно узнать здесь . Московские синоптики прогнозируют, пришедшая метель будет самой продолжительной с начала зимы.