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26. 01. 2019

С 27 января бензин на АЗС «Белоруснефти» подорожает на 2 копейки

27 января «Белоруснефть» вернет прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожает на 2 копейки, дизельное топливо – на 1 копейку.

В начале января автозаправочные станции «Белоруснефть» снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 2 копейки за литр, а стоимость дизтоплива уменьшилась на 1 копейку. Сегодня стало известно, что государственное производственное объединение вернет прежние цены.
 
С 27 января на заправках «Белоруснефти» будут действовать следующие цены:
 
  • бензин АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 43 коп., 
  • бензин АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 54 коп., 
  • дизельное топливо - 1 руб. 54 коп.
 
Представители «Белоруснефти» в комментарии БелТА отметили, что скидки в рамках их карт лояльности продолжают действовать.
 

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