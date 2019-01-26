С 27 января бензин на АЗС «Белоруснефти» подорожает на 2 копейки

27 января «Белоруснефть» вернет прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожает на 2 копейки, дизельное топливо – на 1 копейку.

В начале января автозаправочные станции «Белоруснефть» снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 2 копейки за литр, а стоимость дизтоплива уменьшилась на 1 копейку. Сегодня стало известно, что государственное производственное объединение вернет прежние цены.

С 27 января на заправках «Белоруснефти» будут действовать следующие цены:

бензин АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 43 коп.,

бензин АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 54 коп.,

дизельное топливо - 1 руб. 54 коп.

Представители «Белоруснефти» в комментарии БелТА отметили, что скидки в рамках их карт лояльности продолжают действовать.