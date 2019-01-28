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28. 01. 2019

Нацбанк усилит контроль за уровнем процентных ставок в банках

Источник фото: Morguefile.com

Национальный банк будет стимулировать коммерческие банки отказываться о применения высокорисковых стратегий, чтобы снизить объем банковских рисков. С 1 марта в Беларуси начнет действовать новый инструмент надзора за уровнем процентных ставок в банках, сообщается в докладе зампреда Нацбанка Дмитрия Калечица.

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Дмитрий Калечиц отметил, что в Беларуси сохраняются основные источники системных рисков. Они обусловлены низкой эффективностью деятельности госпредприятий, высоким уровнем внешнего долга и долларизацией балансов банков. «Вызывает определенные опасения сохранение высоких темпов роста потребительского кредитования», - добавил он.
 
Наиболее существенным риском по размеру потенциальных убытков для кредитных организаций остается кредитный риск. 
 
 
Для ограничения системных рисков Нацбанк вводит с 1 марта новый инструмент, в основе которого - расчетная величина стандартного риска, представляющая собой пороговое значение процентных ставок по операциям, ассоциирующимся с умеренным уровнем риска. «Она будет рассчитываться на основе значений процентных ставок системно значимых банков I группы значимости», - уточняетсяв докладе.
 
Национальный банк будет стимулировать банки к более взвешенному поведению, работе по менее рисковым бизнес-моделям. «Установление повышенных относительно расчетной величины стандартного риска уровней процентных ставок повлечет за собой повышение размера отчислений в фонд обязательных резервов и размера требований к капиталу и формированию специальных резервов», - заявил Калечиц.
 
Ожидается, что новый инструмент снизит объем банковских рисков, а также будет способствовать снижению инфляционных и девальвационных ожиданий.

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