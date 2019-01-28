Совмин определил, сколько стоят услуги милиции на массовом мероприятии

Услуги органов внутренних дел по охране общественного порядка на массовом мероприятии с количеством участников более тысячи человек стоят 250 базовых величин (6375 рублей). На днях правительство утвердило стоимость услуг по охране общественного порядка на массовых мероприятиях, передает Телеграф.

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Стоимость и порядок оплаты услуг по охране общественного порядка органами внутренних дел, медицинского обслуживания и уборке территории после массового мероприятия утверждено постановлением Совмина №49 от 24 января 2019 года.

Из документа следует, что после того как местные органами власти одобрят проведение массового мероприятия, его организатор заключает договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании и уборке территории. Сумма, которую нужно заплатить милиции, зависит от количества участников, присутствующих на мероприятии:

до 10 человек – 3 базовые величины (76,5 руб. на сегодняшний день);

от 11 до 100 человек – 25 БВ (637,5 руб.);

101 до 1000 человек – 150 БВ (3825 руб.);

более 1000 человек - 250 БВ (6375 руб.).

Если мероприятие проходит в местах, которые не отнесены к постоянным местам для проведения массовых мероприятий, к указанным размерам применяется повышающий коэффициент 1,5. Также организатору нужно заплатить за услуги специализированных организаций, в состав которых входят расходы на зарплату привлекаемым работникам и уплату страховых взносов, стоимость израсходованных материалов, включая медицинские изделия и препараты, косвенные расходы, налоги, сборы, иные обязательные платежи в бюджет.