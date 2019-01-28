Нацбанк: золотой запас Беларуси увеличился до 41,2 тонны

В прошлом году золотой запас Беларуси увеличился на одну тонну и составил на 1 января 2019 года 41,2 тонны. Об этом в понедельник сообщили в Национальном банке, передает Телеграф.

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За двадцать лет в Беларуси золотой запас - драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Госфонда драгоценных металлов и камней – значительно увеличился. В начале января 1999 года он составлял 1,3 тонны, а в начале этого года - достиг 41,2 тонны. Самый большой прирост пришелся на 2004 год, когда золотой запас страны увеличился с 11,5 до 20,2 тонны.

В Нацбанке пояснили, что золотой запас поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Драгметаллы могут быть проданы или использованы в расчетах, если возникнет такая необходимость.

В 2018 году золотовалютные резервы Беларуси снизились почти на 160 млн долларов и составили на 1 января 7,157 млрд долларов в эквиваленте. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем ЗВР в начале следующего года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.