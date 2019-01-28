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28. 01. 2019

В 2018 году в Беларуси уволенных было на 42 тыс. больше, чем нанятых

За 2018 год количество уволенных работников было почти на 42 тысячи больше, чем принятых на работу. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, сообщает Телеграф.

В декабре в Беларуси уволенных работников было на две с половиной тысячи больше, чем принятых на работу. Согласно данным Белстата, в декабре численность работников, принятых на работу, составила около 43 388 человек, а уволенных - 45 910. Соотношение нанятых и уволенных – 94,5%.
 
Наибольшие потери работников понесло сельское, лесное и рыбно хозяйство, где разница между уволенными и принятыми на работу составила 1571 человек. На 695 работников в декабре стало меньше в промышленности, на 579 – в строительстве. А в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов в декабре работников значительно прибавилось – уволились 7429 человек, были приняты на работу - 8727.
 
За весь прошлый год в Беларуси было уволено на 41,9 тыс. человек больше, чем нанято. Самые серьезные колебания на рынке труда наблюдались в августе, когда 92,9 тыс. человек уволились, а на новую работу устроились лишь 82,7 тыс. человек.
 
В Белстата сегодня сообщили, что в декабре в экономике Беларуси было занято 4,336 млн работников. Это на 1,5 тыс. человек больше, чем было в ноябре.

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В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
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Это верный шаг ответственного независимого политика.

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