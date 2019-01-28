В 2018 году прибыль белорусских банков выросла почти на четверть

В 2018 году прибыль белорусских банков выросла на 209,6 млн рублей (23,6%) по сравнению с предыдущим годом и составила 1,1 млрд рублей. Об это говорится в докладе зампреда Национального банка Дмитрия Калечица.

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Дмитрий Калечиц отметил, что основной прирост прибыли в прошлом году был обеспечен государственными банками, которые удвоили финансовый результат - увеличение составило 237,8 млн рублей. Объем прибыли, заработанной банками, контролируемыми иностранным капиталом, сократился на 59,5 млн рублей до 539,7 млн рублей.

Прибыль частных банков выросла в 2018 году на 31,3 млн рублей до 88 млн. При этом чистый процентный доход банков в структуре прибыли снизился на 126,7 млн рублей.

«Росту прибыли банков способствовало снижение чистых отчислений в резервы и увеличение чистых комиссионных доходов. Основным источником роста чистого комиссионного дохода явилось увеличение положительного сальдо доходов и расходов по операциям с банковскими платежными карточками, электронными деньгами и документарными операциями», - говорится в докладе.