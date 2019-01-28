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28. 01. 2019

В Мозыре у автобуса отвалилась дверь: пассажиры сняли видео

В Мозыре у автобуса маршрута №14 прямо во время движения отвалилась створка двери. Ехавшие в этом автобусе пассажиры записали видео и разместили его в социальных сетях. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, у автобуса прямо на ходу отвалилась дверь и упала в салон. Водитель поправил дверь, чтобы лежала ровнее, и поехал дальше. А пассажиры могли наблюдать проплывающий мимо пейзаж не в заснеженное окно, а прямо через дверной проем. Вот как это выглядело:
 
 
 
 
В комментариях к видео, опубликованному в группе ЧП Беларусь | Будь в курсе, пользователи шутят: «Вот почему написано на двери НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ», «Маз откидывает не нужные части», «Это чтобы потом люди после выхода на улицу не мерзли».

 

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