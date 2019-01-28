За курение на детской площадке будут наказывать штрафом до 102 рублей

На прошлой неделе в Беларуси ужесточили антитабачное законодательство и расширили список мест, где курить запрещено. Тот, кто решит подымить сигаретой на детской площадке, должен быть готов заплатить штраф до 4 базовых величин (102 рубля), сообщает Telegraf.by. со ссылкой на сайт министерства внутренних дел.

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Отныне запрещено курить на детских площадках, в подземных переходах, учреждениях образования, на остановочных пунктах и посадочных площадках, во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, на территории спортивно-оздоровительных лагерей и в автомобилях, в которых едут дети в возрасте до 14 лет. Расширение перечня мест, где запрещено курить, предусмотрено декретом №2, который подписал президент 24 января.

Курение в запрещенных местах чревато штрафом в размере до четырех базовых величин. На сегодняшний день 1 базовая величина составляет 25,5 руб.

«Если раньше курение на детской площадке было на совести курильщиков (сотрудники милиции могли лишь сделать им устное замечание), то теперь ответить придется рублем», - предупреждают в МВД.

Родителей детей в возрасте до 16 лет, которых застукают за курением, также могут привлечь к ответственности. Причем если правоохранители установят, что это произошло из-за того, что родители не выполняют свои обязанности по воспитанию ребенка, им грозит штраф до 10 базовых величин.

Водителям также следует помнить о возможном наказании, когда они решат поджечь сигарету в салоне авто в присутствии детей.

По данным МВД, в 2018 году около 7 тысяч граждан, в том числе более 100 несовершеннолетних, были привлечены к административной ответственности за курение в неположенном месте.