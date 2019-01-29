Беларусь опережает Украину и Россию в Индексе восприятия коррупции

В рейтинге стран по индексу восприятия коррупции за 2018 год, который составили эксперты международной организации Transparency International, Беларусь опустилась на две строчки вниз и заняла 70-е место с 44 баллами. При этом Беларусь опережает Украину и Россию, которые занимают 120-е и 138-е места соответственно.

рейтинге «Индекс восприятия коррупции» по версии Transparency International в 2017 году Беларусь занимала 68-е место с 44 баллами. В 2018 году республика опустилась на две строчки вниз и расположилась на 70-м месте, сохранив при этом свои баллы. Беларусь разделяет эту позицию вместе с Соломоновыми островами и Ямайкой.

Что касается соседей Беларуси, Украина (32 балла) резко поднялась на 10 позиций на 120-е место, опередив Россию (28 баллов), которая опустилась на 138-е место. Латвия и Литва занимают 41-ю и 38-ю строчки в рейтинге, а Польша находится на 36-м месте.

Лидером индекса восприятия коррупции является Дания (88 баллов), которая обошла Новую Зеландию (87 баллов), а также Финляндию, Сингапур, Швецию и Швейцарию, набравших по 85 баллов. На самых последних местах в рейтинге находятся Сирия, Южный Судан (по 13 баллов, 178-е место) и Сомали (10 баллов, 180-е место).

Всего в рейтинг, который измеряет индекс восприятия коррупции в госсекторе и ранжируется в баллах по шкале от 0 (сильно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции), включены 180 государств.