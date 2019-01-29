Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 16:57
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 01. 2019

В Минске продолжают искать мужчину, ограбившего в декабре автозаправку

Сотрудники столичной милиции продолжают разыскивать мужчину, который в декабре ограбил автозаправку на улице Аннаева. Грабитель направил на кассира предмет, похожий на пистолет, и заставил отдать ему всю выручку из кассы.

Личность мужчины, который вечером 21 декабря ограбил автозаправочную станцию А-100 в Партизанском районе Минска, до сих пор не установлена. Часть его лица скрывала медицинская маска. Из одежды на нападавшем была темная кожаная куртка, синие джинсы, черные кроссовки, матерчатые перчатки и черная вязаная шапка. 
 
Особые приметы – мужчина прихрамывал на левую ногу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
 
На сайте ГУВД Мингорисполкома появилось еще одна видео, на котором был запечатлен подозреваемый.
 
 
 

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.