В Минске продолжают искать мужчину, ограбившего в декабре автозаправку

Сотрудники столичной милиции продолжают разыскивать мужчину, который в декабре ограбил автозаправку на улице Аннаева. Грабитель направил на кассира предмет, похожий на пистолет, и заставил отдать ему всю выручку из кассы.
Личность мужчины, который вечером 21 декабря ограбил автозаправочную станцию А-100 в Партизанском районе Минска, до сих пор не установлена. Часть его лица скрывала медицинская маска. Из одежды на нападавшем была темная кожаная куртка, синие джинсы, черные кроссовки, матерчатые перчатки и черная вязаная шапка.
Особые приметы – мужчина прихрамывал на левую ногу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
На сайте ГУВД Мингорисполкома появилось еще одна видео, на котором был запечатлен подозреваемый.