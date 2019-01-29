В Арктике из-за потепления открылись поля, скрывавшиеся подо льдом 40 тыс. лет

Специалисты говорят, что Арктика сейчас нагревается в два или три раза быстрее, чем остальная часть Земли.

Ученые из Колорадского университета уже несколько лет исследуют изменения, которые претерпевает Арктика. Сейчас они опубликовали статью в журнале Nature Communications, в которой рассказали о результатах анализа земли, освободившейся ото льдов на острове Баффинова Земля. По их данным, до этого ее скрывали льды на протяжении 40 тысяч лет.

Баффинова Земля — канадский остров в провинции Нунавут. Он занимает пятое место среди самых крупных островов планеты. Палеоклиматолог Гиффорд Миллер (Gifford Miller) из Колорадского университета посещает его каждый год на протяжении 40 лет. Во время его последних экспедиций он наблюдал все больше открытых участков земли, которых раньше не встречал. В августе прошлого года исследователи собрали 48 образцов растений из 30 различных ледяных шапок, охватывающих весь высотный диапазон острова. Вместе с тем они взяли образцы кварца с каждого участка, чтобы определить возраст пород и ледяного покрова.

Зоны взятия образцов / ©Nature Communications

Анализ показал, что собранные ими растения находились под ледяным слоем по меньшей мере 40 тысяч лет. Кроме того, они определили, что последнее столетие стало для острова самым теплым за 115 тысяч лет. По их мнению, если тенденция сохранится, то весь регион освободится ото льда в течение ближайших веков.

Коллега Миллера и соавтор статьи Саймон Пендлтон (Simon Pendleton) прокомментировал результаты:

«Обычно ожидаешь увидеть разный возраст у растений, росших в разных топографических условиях. К примеру, в регионе, находящемся на большой высоте, лед может оставаться дольше, но сила потепления так велика, что теперь все тает повсюду. Ничего подобного мы раньше не видели».

До этого вышло сразу несколько работ, отражающих усиливающиеся темпы таяния ледников. Исследование Университета штата Огайо показало , что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад, а причины этого связаны с тем регионом острова, который раньше не рассматривался как потенциально опасный. Это приведет к ускоренному подъему уровня Мирового океана.

Также масштабная работа ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне показала, что Антарктида сегодня теряет в шесть раз больше массы, чем 40 лет назад.

Источник: Naked Science