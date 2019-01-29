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29. 01. 2019

30 января участок трассы М4 под Минском перекроют на четыре часа

В среду, 30 января, на участке трассы М4 Минск – Могилев ограничат движения в связи с необходимостью проведения там следственного эксперимента. Об этом предупредили в управлении Следственного комитета по Минской области.

Движение на 26-м километре трассы между Минском и Могилевом возле деревни Ксаверово Минского района ограничат завтра с 11:00 до 15:00. Сотрудники правоохранительных органов будут проводить там следственный эксперимент, который поможет установить обстоятельства произошедшей аварии.
 
«Движение будет ограничено в обоих направлениях», - отметила официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

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