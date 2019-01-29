В Беларуси повышаются минимальные потребительские бюджеты

Минимальные потребительские бюджеты, которые используются для оценки уровня и качества жизни населения Беларуси, будут повышены с 1 февраля. Это предусмотрено соответствующим постановлением министерства труда и социальной защиты.

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С 1 февраля по 30 апреля размер среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек будет составлять 351 руб. 28 коп., для молодой семьи из трех человек - 382 руб. 11 коп.

Для шести социально-демографических групп населения размер МПБ составит:

дети в возрасте до 3 лет — 284 руб. 17 коп.;

дети от 3 до 6 лет — 373 руб. 58 коп.;

дети от 6 до 18 лет — 382 руб. 31 коп.;

студенты - 333 руб. 88 коп;

трудоспособное население - 451 руб.;

пенсионеры — 353 руб. 52 коп.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на покупки набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. В нем заложены следующие расходы (в ценах декабря 2018 года):

продукты питания — 48,6%,

одежда, белье, обувь — 19,1%

бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%

мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9%

жилищно-коммунальные услуги — 8,3%

лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%

взносы и платежи — 2,1%

культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%