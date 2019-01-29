Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 18:27
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 01. 2019

В Беларуси повышаются минимальные потребительские бюджеты

Источник фото: Telegraf.by

Минимальные потребительские бюджеты, которые используются для оценки уровня и качества жизни населения Беларуси, будут повышены с 1 февраля. Это предусмотрено соответствующим постановлением министерства труда и социальной защиты.

смотрите также С 1 февраля в Беларуси повысят минимальные трудовые и социальные пенсии
С 1 февраля по 30 апреля размер среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек будет составлять 351 руб. 28 коп., для молодой семьи из трех человек - 382 руб. 11 коп.
 
Для шести социально-демографических групп населения размер МПБ составит:
 
  • дети в возрасте до 3 лет — 284 руб. 17 коп.;
  • дети от 3 до 6 лет — 373 руб. 58 коп.;
  • дети от 6 до 18 лет — 382 руб. 31 коп.;
  • студенты - 333 руб. 88 коп;
  • трудоспособное население - 451 руб.;
  • пенсионеры — 353 руб. 52 коп.
 
Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на покупки набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. В нем заложены следующие расходы (в ценах декабря 2018 года):
 
  • продукты питания — 48,6%, 
  • одежда, белье, обувь — 19,1%
  • бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%
  • мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9%
  • жилищно-коммунальные услуги — 8,3%
  • лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%
  • взносы и платежи — 2,1%
  • культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.