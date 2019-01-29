В Беларуси повышаются минимальные потребительские бюджеты

Минимальные потребительские бюджеты, которые используются для оценки уровня и качества жизни населения Беларуси, будут повышены с 1 февраля. Это предусмотрено соответствующим постановлением министерства труда и социальной защиты.
- дети в возрасте до 3 лет — 284 руб. 17 коп.;
- дети от 3 до 6 лет — 373 руб. 58 коп.;
- дети от 6 до 18 лет — 382 руб. 31 коп.;
- студенты - 333 руб. 88 коп;
- трудоспособное население - 451 руб.;
- пенсионеры — 353 руб. 52 коп.
- продукты питания — 48,6%,
- одежда, белье, обувь — 19,1%
- бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%
- мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9%
- жилищно-коммунальные услуги — 8,3%
- лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%
- взносы и платежи — 2,1%
- культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%
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