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29. 01. 2019

Соперницей Азаренко в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге будет Квитова

Виктория Азаренко

29 января бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 51-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге. На втором круге ее соперницей будет вторая ракетка мира Петра Квитова (Чехия).

Сегодня белорусская теннисистка выиграла у россиянки Маргариты Гаспарян (№81 WTA), с которой встречалась в первом круге состязания. Матч продолжался полтора часа и завершился со счетом 6:4, 6:1. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Чехии Петра Квитова. 
 
Также на турнире в Санкт-Петербурге выступает первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. В 1/8 финале она сыграет с Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.

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