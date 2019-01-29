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29. 01. 2019

Лукашенко продлил программы поддержки экспорта на два года

29 января глава государства Александр Лукашенко подписал указ №312, которым продлил на два года срок действия указа, стимулирующего экспорт белорусской техники. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе президента, передает Telegraf.by.

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В частности, Александр Лукашенко продлил на 2019-2020 годы действие указа №466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь». Этот документ направлен на поддержку экспортных программ по реализации отечественной техники за рубежом.
 
Указ №31 не только продлевает программы поддержки экспорта, но и устанавливает для участников внешнеторговых операций новые формы расчетов. Они смогут применять межбанковский кредит банку покупателя, а также экспортный документарный аккредитив с постфинансированием.
 
Как отметили в пресс-службе, ожидается, что новый указ будет содействовать росту экспорта белорусской продукции и позволит продавать ее на рынках стран дальнего зарубежья.

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