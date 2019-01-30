Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2019, среда, 17:56
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 01. 2019

Преподаватели пинского колледжа брали взятки деньгами и сертификатами

В Пинске учащиеся аграрного технологического колледжа отблагодарили заместителя директора и трех преподавателей за успешную сдачу экзаменов деньгами и подарочными сертификатами. Сегодня стало известно, что в отношении всех четверых возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

смотрите также Министр: коррупция – проблема года для здравоохранения Беларуси
На зимней сессии студенты, которые обучаются на заочном отделении в Пинском государственном аграрном технологическом колледже, за успешную сдачу экзаменов преподнесли заместителю директора и трем преподавателям деньги (380 и 100 рублей), а также два сертификата одной из торговых сетей.
 
Сотрудники ОБЭП узнали о щедрости студентов и провели проверку, в ходе которой подтвердилась факты принятия взяток подозреваемыми. В отношении низ возбудили уголовное дело. Проводится расследование. Как пишет sb.by, преподаватели, которых поймали на коррупции, уже написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Это Интересно
Коррупция
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.