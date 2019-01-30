Евросоюз упростит получение виз, но поднимет их стоимость

Европейский союз упростит условия получения краткосрочных виз, но одновременно с этим поднимет их стоимость. Когда будет подписано соглашение, цена визы для коротких поездок в ЕС вырастет с 60 до 80 евро. Такую сумму придется платить и белорусам, если не будет подписано соглашение об упрощении визового режима между властями Беларуси и Евросоюза.

30 января стало известно, что Европарламент и Совет Евросоюза согласовали новый визовый кодекс, предусматривающий упрощение выдачи краткосрочных (до 90 дней в течение шести месяцев) виз для стран, которые сотрудничают с ЕС в миграционной политике. Нововведения коснутся граждан более сотни государств, в том числе Беларуси.

Согласно новым правилам, заявление на получение визы можно будет подать за шесть месяцев до поездки – сейчас этот срок ограничен тремя месяцами. Пи этом стоимость краткосрочной визы в ЕС повысится до 80 евро (сейчас он стоит 60 евро). Визовый сбор по-прежнему не нужно будет платить детям в возрасте до шести лет, студентам и ученым, а тем, кто совершает частые поездки, смогут рассчитывать на многократные визы.

Нововведения начнут действовать после шести месяцев со дня опубликования соглашения, которое еще предстоит подписать Европарламенту, в «Официальном журнале» Евросоюза.