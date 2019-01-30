Жительницу Брестского района оштрафовали за снеговика с листовкой

Жительницу Брестского района Юлию Ничипорук признали виновной в проведении несанкционированного массового мероприятия, за что оштрафовали на 1 базовую величину. Женщина слепила со своими детьми снеговика и закрепила на нем листовку против строительства аккумуляторного завода.

Суд над противницей строительства аккумуляторного завода ««АйПауэр» Юлией Ничипорук состоялся сегодня. Женщину признали виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и назначили ей штраф в размере 25,5 рубля, передает БелаПАН 5 января жительница Брестского района с двумя детьми слепила возле строящегося аккумуляторного завода снеговика, которого украсила плакатом с надписью «Нет аккумуляторному заводу». Милиция посчитала, что это и было несанкционированное массовое мероприятие. Местные жители ранее пикетировали и собирали подписи против строительства завода, который будет производить свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Они считают, что это навредит их здоровью. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby