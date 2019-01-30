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30. 01. 2019

«Белоруснефть» сделает зарядку электромобилей платной

Во втором квартале 2019 года «Белоруснефть» начнет взимать плату за зарядку электромобилей, о чем сегодня сообщили представители предприятия. Сейчас эта услуга предоставляется на безвозмездной основе.

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С 2014 года заряжать электромобили на заправочных станциях «Белоруснефти» можно бесплатно. Таким образом в стране популяризировали этот вид транспорта. А в следующем квартале зарядка станет платной и будет составлять в пределах 0,3 рубля за 1 кВт.ч.
 
На предприятии подсчитали, что при данном тарифе стоимости 100 километров пути при расходе 18 кВт будет стоить примерно 5,4 рубля. Это более чем в два раза дешевле, чем стоимость пробега такого же расстояния на машине с двигателем внутреннего сгорания.
 
Сейчас сеть электрозарядных станций «Белоруснефти» насчитывает 84 пункта. В планах на этот год – построить еще 166 таких станций, чтобы белорусы не столкнулись с проблемой зарядки своих электромобилей.

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