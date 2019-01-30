В Берестовицком районе заведующего зерноскладом убило током

В Берестовицком районе работники сельскохозяйственного предприятия обнаружили на зерноскладе труп 55-летнего начальника. Оказалось, мужчина погиб в результате поражения электрическим током. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

В правлении Следственного комитета по Гродненской области сообщили, что инцидент произошел во второй половине дня 28 января в помещении зерносклада «Малоберестовицкого элитхоза» в деревне Поплавцы. Примерно в 15:00 работники предприятия обнаружили 55-летнего заведующего зерноскладом без признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что погибший пытался самостоятельно подключить к электросети ленточный погрузчик с помощью системы удлинителей. В результате его убило током.

В обстоятельствах произошедшего разбираются не только правоохранительные органы, но также районная энергоинспекция и управление Департамента государственной инспекции труда.