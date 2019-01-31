Белорусам, получившим жировки с полным тарифом по ошибке, пересчитают оплату

В феврале белорусы, которые не работают и имеют в собственности жилье, получат «потяжелевшие» жировки. Тем, кого по ошибке включили в базу не занятого в экономике населения и посчитали горячую воду по полному тарифу, сделают перерасчет, обещают в министерстве труда и социальной защиты.

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В ходе онлайн-конференции по поводу реализации декрета «О содействии занятости населения», прошедшей в четверг, замминистра труда и социальной защиты Андрей Лобович заявил, что если гражданину ошибочно придет жировка с оплатой услуг ЖКУ по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то ему нужно обратиться в комиссию по месту жительства. После подтверждения того факта, что человек попал в базу по ошибке, оплату пересчитают.

С 1 января белорусские «тунеядцы» будут возмещать траты на оказание горячего водоснабжения в 100-процентом объеме. С 1 октября для них введут полные тарифы на газоснабжение и отопление.

Андрей Лобович отметил, что вопрос о введении новых услуг для граждан, не занятых в экономике, пока не рассматривается.