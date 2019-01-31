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31. 01. 2019

СК: у поджигателя трех автомобилей в Минске проблемы с психикой

Источник фото: Следственный комитет

Столичные следователи расследовали уголовное дело о поджоге трех автомобилей на улице Омельянюка в начале июля 2018 года. Оказалось, что мужчина, который перед сожжением машин разбросал куриные тушки, свиные языки и уши, психически болен.

Поджог трех машин во дворе жилых домов по ул. Омельянюка в Минске произошло рано утром 7 июля. Во время разбирательства оказалось, что 39-летний безработный минчанин готовился к этому несколько дней. 
 
Арендовав автомобиль, мужчина приехал на неохраняемую автостоянку. Там он расставил батареи салютов, разбросал петарды, патроны, свиные уши и языки, а также тушки курицы. На этом ритуал не закончился: мужчина разлил по парковке и автомобилям бензин и солярку, а также две банки с краской. Далее, как выяснили правоохранители, он поджег пиротехнические изделия и уехал с места происшествия.
 
Три легковых автомобиля были уничтожены пожаром. Общая сумма нанесенного их владельцам ущерба составила более 20 тысяч рублей.
 
 
 
Автора «языческого сожжения машин» проверили психиатры. Оказалось, что у него хроническое психическое расстройство. Вместо тюрьмы мужчина отправится в психиатрическую клинику.

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