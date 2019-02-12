Минское «Динамо» утратило все шансы на выход в плей-офф

31 января минское "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейно лиги принимало "Адмирал" из российского Владивостока. Встреча завершилась победой в серии буллитов «Адмирала» – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:2).

Шайбы в матче забросили: 0:1 — Феоктистов (8.34). 0:2 — Захарчук (20.09). 1:2 — Когалев (32.09). 2:2 — Ковыршин (57.47 в большинстве). 2:3 — Петров (65.00 — решающий буллит).

По итогам встречи "зубры" лишились даже математических шансов на выход в плей-офф. Следующие три матча команда проведет дома: 2 февраля — с рижским «Динамо», 4-го — с московским ЦСКА, 11-го — с ярославским «Локомотивом».