В РНПЦ Александрова прогнозируют рост заболеваемости раком в Беларуси

За последние пять лет общая онкологическая заболеваемость в Беларуси увеличилась на 11%, а смертность от рака - на 2%. Об этом сообщил 31 января на пресс-конференции в Минске замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

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При этом, среди трудоспособного населения заболеваемость выросла на 12%, а смертность снизилась на 4,5%, передает БелаПАН.

По словам Сергея Красного, количество заболевших в стране каждый год увеличивается примерно на 1000. Так, в 2018 году было зафиксировано около 52 тыс. новых случаев, по итогам 2019 года ожидается около 53 тыс. Среди детей выявляется около 250 новых случаев рака в год.

По предварительным данным, в 2018 году на I и II стадии онкологами было поставлено 67% диагнозов. Тем не менее, за 2018 год от рака умерло около 17 тыс. человек.

Специалист прогнозирует, что смертность от рака и заболеваемость им будут расти.