МИД: возвращение дипломатов США в Минск может занять годы

Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая 31 января на панельной дискуссии «Атлантического совета» в Вашингтоне, подтвердил, что Беларусь сняла ограничение на число американских дипломатов в Минске. Однако, по его словам, графика возвращения послов еще нет.

«Процесс займет месяцы, если не годы», - отметил он.

Кроме того, Олег Кравченко не исключил того, что безвизовый въезд в Беларусь «раньше, чем позже» распространится и на наземные границы.

Замглавы МИД также назвал контрпродуктивным и опасным навязывание Беларуси выбора между Западом и Востоком. При этом он подчеркнул, что Беларусь находится в политическом и военном союзе с Россией и имеет жизненный интерес в российском рынке.

Олег Кравченко также выказал неуверенность в том, что Беларусь бы чувствовала себя безопаснее в альянсе с НАТО, а не с Россией. Он отметил, что Беларусь не считает военную активность НАТО в Восточной Европе «прямой угрозой нашей безопасности». По его словам, Беларусь хочет максимально хороших отношений с Россией и нормализованных отношений с Западом.