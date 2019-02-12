В Белтелерадиокомпанию поступили 113 заявок из 15 стран на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2019». 4 февраля в 12.00 в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании пройдет прослушивание претендентов.

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C 22 января по 31 января 2019 г. в адрес медиахолдинга поступили 113 заявок из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Швеции, США, Канады, Латвии, Израиля и Нигерии. Менее, чем за 10 дней было подано рекордное количество заявок за последние 7 лет. Так, например, количество желающих отправиться на конкурс «Евровидение-2018» составило 93 человека, а представить Беларусь на «Евровидении-2017» пожелали 67 исполнителей.

Заявки всех претендентов будут проверены организаторами на предмет соответствия условиям Положения о Национальном отборе.

В списке претендентов есть и новички, и участники отборов на взрослое и детское «Евровидение» прошлых лет: ЗЕНА, Анжелика Пушнова, Michael Soul, Alen Hit, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы «Aura», «PROвокация» и «Napoli».

В понедельник фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены десять исполнителей для участия в финале. Количество участников, отобранных для финала, может быть изменено решением организатора по предложению фокус-группы.

Сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by будет вести онлайн-трансляцию прослушивания претендентов.