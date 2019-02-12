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01. 02. 2019

В Беларуси приостановили расследование дел исчезнувших политиков

Следственный комитет Беларуси приостановил расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Согласно документам, которые получили родственники исчезнувших, расследование приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

В СК отметили, что случае установления обвиняемого расследование будет незамедлительно возобновлено, сообщает Белорусский документационный центр.

Как отметила руководитель БДЦ Раиса Михайловская, государство прекращает искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти. При этом она напомнила, что приостановленное в 2006 году расследование дела об исчезновении журналиста Дмитрия Завадского не возобновлялось.

Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский были похищены в 1999 году. Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность обвиняют в причастности в исчезновениям белорусские власти.

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