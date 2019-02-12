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01. 02. 2019

В Минске мужчина с ножом приставал к школьнице

Источник фото: ГУВД

В Минске за совершение хулиганских действий в отношении малолетней разыскивается мужчина. Инцидент произошел днем 31 декабря в подъезде жилого дома, расположенного по улице Судмалиса в микрорайоне "Велозавод". Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Неустановленный мужчина зашел с малолетней школьницей в подъезд, поднялся на этаж и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал пройти с ним, хватая девочку за лицо. Но девочка начала звать на помощь и укусила за палец мужчину, после чего тот скрылся.

Тех, кто узнал мужчину на фото или располагает информацией о нем, просят сообщить об этом по телефонам: +375296694932, +375333478028, +375296743711.

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