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01. 02. 2019

Беларусбанк возобновляет кредитование покупки жилья

"Беларусбанк"

Беларусбанк с 1 февраля возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 6 процентных пунктов.

Также по кредитам на строительство жилья при расчете желаемой суммы кредита разрешили включать в совокупный доход кредитополучателя доходы поручителя–физлица, сообщили в банке.

Более подробную информацию предлагают узнать на сайте Беларусбанка или по телефону 147.

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