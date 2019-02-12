Беларусбанк возобновляет кредитование покупки жилья

Беларусбанк с 1 февраля возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 6 процентных пунктов.

Также по кредитам на строительство жилья при расчете желаемой суммы кредита разрешили включать в совокупный доход кредитополучателя доходы поручителя–физлица, сообщили в банке.

Более подробную информацию предлагают узнать на сайте Беларусбанка или по телефону 147.