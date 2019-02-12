Оршанскому льнокомбинату поручили сотрудничать с IKEA и Wallmart

Совет министров Беларуси своим постановлением от 28 января № 58 утвердил комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года. Эти меры должны создать условия для роста доходов населения, более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала, наращивания экспорта, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.

В промышленности основная цель - обеспечить устойчивое развитие машиностроительных организаций и повысить их конкурентоспособность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого проведут модернизацию станкозавода "Красный борец", на Оршанском инструментальном заводе, Заводе приборов автоматического контроля, "Оршаагропроммаше", ОАО "Техника связи", Оршанском авиаремонтном заводе, Оршанском льнокомбинате, "Свiтанке". Льнокомбинату поручено развивать сотрудничество с IKEA, Wallmart, Inditex. Общее финансирование по промышленной подпрограмме составит 429,5 млн рублей.



Документа поручено повышать эффективность и финансовую устойчивость организаций АПК, конкурентоспособность их продукции, а среднюю зарплату на селе в 2023 году довести до 1 039 рублей. Финансирование для АПК и лесного хозяйства - 902,6 млн рублей.



Также предусмотрены строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" с созданием международного торгового городка, реконструкция аэродрома, модернизация железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, планируется обновить парк подвижного состава для городских и пригородных перевозок, обеспечить доступ к Wi-Fi на автовокзале Орши и в транспорте, отремонтировать дороги и мосты.



До 2023 года в Оршанском районе построят 146 тыс. квадратных метров жилья, подключат абонентов к IMS-платформе, внедрят технологии GPON, а 90% учреждений образования подключат к "Электронной школе".



Ожидаемой средней продолжительности жизни поручено вырасти в 2023 году до 75,2 года. Уже в 2020 году планируется полностью укомплектовать врачей общей практики. Предусмотрено строительство новой поликлиники и детсада.



В регионе будут развивать агроэкотуризму и промышленный туризм, а также маршруты "Белорусский венок" и "Из варяг в греки вдоль Днепра".



Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в 2023 году должен составить 25% от общей численности занятых в экономике района, а уровень зарегистрированной безработицы не должен превышать 0,7%.