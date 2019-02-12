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01. 02. 2019

В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба

Источник фото: ГУВД

В Минске 31 января при участии ОМОН была задержана директор стиптиз-клуба - женщина 1972 года рождения, а также два администратора заведения - женщины 1981 и 1986 годов рождения. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Женщин подозревают в использовании занятия проституцией четырех танцовщиц клуба.

По данным милиции, задержанные несколько лет предоставляли посетителям стриптиз-клуба, в основном иностранцам, подчиненных танцовщиц для платных интимных услуг.

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