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01. 02. 2019

За ночь на улицы Минска высыпали 1300 тонн соли и песка

Только за прошедшую ночь дорожники Минска высыпали на улицы города 480 тонн соли и 823 тонн песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости. Об этом рассказал гендиректор «Горремавтодора Мингорисполкома» Денис Глинский. Всего с начала зимы на обработку покрытий израсходовано 36,3 тыс. тонн смеси и 34 тыс. тонн соли.

Из города было вывезено 134,2 тыс. кубометров снега, из них на снегоплавильный пункт —29,5 тыс. кубометров, сообщают "Минск-Новости".

В среднем ежесуточно к очистке улиц привлекают 700 единиц техники (400 днем и 300 ночью) и до 650 работников (до 550 днем и до 100 ночью).

 

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