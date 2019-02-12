По факту смертельного ДТП на МКАД возбуждено уголовное дело

Следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории работает на месте дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Минске.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК, сообщили в СК.

Как сообщал Телеграф, утром 1 февраля водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с ехавшим попутно погрузчиком. От удара погрузчик столкнулся еще с несколькими легковыми автомобилями – Mazda, Opel и Citroen. В результате этого погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda.