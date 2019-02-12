Житель Витебска избил друга веслом, чтобы украсть деньги

Житель Витебска напал с веслом на друга, пытаясь украсть у него 4 тыс. долларов. Несколько лет назад неработающий житель города продал дачу за 10 тыс. долларов, на которые он жил все последующее время сам, а также фактически содержал своего знакомого, который перебрался к нему.

Не доверяя другу, он постоянно носил деньги с собой. В один из вечеров после застолья друг напал на уснувшего хозяина, ударив его несколько раз веслом по голове. Раненый хозяин выбрался из квартиры, запер в ней злоумышленника и на такси доехал в больницу, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Медики же проинформировали о случившемся милиционерам, которые и задержали подозреваемого. Тот, пытаясь сбежать через окно, неудачно спустился с третьего этажа и сломал бедро. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК.