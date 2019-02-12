Ко Дню сурка в Яндекс.Музыке выяснили, какие песни белорусы чаще всего слушают на повторе

Ко Дню сурка, который ежегодно празднуется 2 февраля, аналитики Яндекс.Музыки выяснили, какие песни белорусы больше других ставили на репит, а также собрали плейлист из самых «повторяемых» композиций. В качестве репитов учитывались повторения одного и того же трека за последние 12 месяцев.

Dynoro и Gigi D'Agostino с «In my mind» топ из 20 композиций, которые включались на повтор больше всего. Этот трек так полюбился одному из поклонников из Минска, что он прослушал его на репите 1194 раза.

На втором месте по количеству повторов – Тима Белорусских с песней «Мокрые кроссы», а на третьем – «Медуза» от MATRANG. Плейлист самых популярных песен «на повторе» ожидаемо состоит из хитов, но есть и неочевидные находки. Например, как оказалось, пользователи часто ставят на повтор композицию «Спят усталые игрушки» Олега Анофриева, знакомую всем по детской передаче «Спокойной ночи, малыши».

Кроме того, аналитики Яндекс.Музыки на основании данных о прослушиваниях составили топ-10 исполнителей, которых белорусы слушали на репите чаще всего. В рейтинг, помимо Тимы Белорусских, попали еще три белорусских исполнителя: Макс Корж, ЛСП и Би-2.

Imagine Dragons Макс Корж LOBODA Тима Белорусских Элджей Монеточка ЛСП Noize MC Би-2 Егор Крид