Вандалы разбили скамью Клинтона в Куропатах

Неизвестный вандал разбил скамью Клинтона, установленную в мемориале памяти жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты. Изображение разбитой скамьи опубликовал в Facebook оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич.

По его словам, скамья разбита на четыре куска. При этом он отметил, что рядом, возле ресторана «Поедем-поедим», против работы которого возле Куропат протестуют активисты, регулярно дежурят милиционеры.

Скамья Билла Клинтона была установлена в 1994 году, когда народный мемориал посетил президент США, в знак скорби американского народа о жертвах всех трагедий в Беларуси. Это уже не первый случай нападения вандалов на монумент.