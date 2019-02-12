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02. 02. 2019

В Беларуси планируют выпустить новую редакцию закона о таможенном регулировании

Актуальной задачей на 2019 год для таможенных органов Беларуси является завершение работы над новой редакцией закона «О таможенном регулировании», который является ключевым актом национального законодательства.

Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете по итогам заседания Коллегии по подведению результатов деятельности таможенных органов в 2018 году.

В 2019 году также в приоритете постоянное повышение качества и результативности таможенного администрирования для упрощения таможенных процедур, ускорения товаропотоков, обеспечения экономической безопасности страны.

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